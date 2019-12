22 artisti leggono L’Infinito, da Renato Zero a Mina, tutte le voci per i 200 anni dell’opera di Giacomo Leopardi (Di venerdì 20 dicembre 2019) 22 artisti leggono L'Infinito senza farsi riconoscere. Questa l'iniziativa di Rai e MiBact, che hanno unito le loro forze per celebrare i primi 200 anni dalla pubblicazione del celebre componimento di Giacomo Leopardi, che ha visto la luce nell'ormai lontano 1819. La scelta di non farsi riconoscere è volontaria, ma sembra impossibile non lasciarsi prendere dal divertimento dell'indovinare almeno uno dei tanti artisti che si sono prestati all'evento culturale che sarà trasmesso su Rai1 dal 19 al 31 dicembre. Tra le tante voci riconoscibili compare quella di Renato Zero, ma anche quella di Laura Pausini, che apre la recitazione dei versi de L'Infinito di Giacomo Leopardi. E ancora Mina e Adriano Celentano, Gianna Nannini, Patti Pravo, Ornella Vanoni, Francesco Guccini, Luciano Ligabue ed Enrico Ruggeri. Le parole del Ministro Franceschini La prima versione dello "spot" è ...

