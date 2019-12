Zotta: riscaldamenti istituti scolastici anche durante feste natalizie (Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Per evitare disservizi che potrebbero causare blocchi di caldaie e soprattutto per mantenere la temperatura prevista per legge al rientro delle vacanze natalizie, ho fatto predisporre dal Dipartimento III Edilizia Scolastica di Citta’ metropolitana di Roma, in tutte le scuole superiori di Roma e provincia, l’accensione dei riscaldamenti. Abbiamo preso questa decisione, per evitare spiacevoli inconvenienti alla ripresa delle lezioni”. Cosi’ il vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Teresa Zotta. Dal 23 dicembre per tutti i giorni feriali (esclusi i giorni festivi) saranno garantite quattro ore di riscaldamento nelle scuole superiori di competenza dell’Ente metropolitano. Inoltre, saranno monitorati gli istituti scolastici soprattutto per avere informazioni sullo stato di funzionamento degli impianti termici per ...

