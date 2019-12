Zlatan Ibrahimović | statistiche | età e carriera dell’obiettivo azzurro

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Obiettivo del Napoli, il soprannome e le caratteristiche dell’attaccante svedese Figlio di immigrati jugoslavi, oltre che nel calciosi diletta volentieri nel taekwondo. In questa disciplina dimostra una grande dimestichezza nelle arti marziali che lo aiuta poi anche sul rettangolo verde. Le esperienze in patria durano due anni, prima del trasferimento all’Ajax e del lungo girovagare europeo tra Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United. Dopo un anno e mezzo in Inghilterra, durante il quale subisce il primo infortunio serio della sua, sceglie di giocare nella MLS.ingaggiato dal Los Angeles Galaxy Nel marzo 2018 lo svedese accetta il corteggiamento del Los Angeles Galaxy, squadra nella quale aveva militato anche Beckham qualche anno prima. Nonostante il soggiorno americano non porti nessun nuovo trofeo nella sua ...

