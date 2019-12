“You” | quando lo stalking arriva alle estreme conseguenze

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 19 dicembre 2019) YOU, serie in streaming disponibile sulla piattaforma Netflix, è stata una piacevole scoperta. La sua originalità sta nell’essere un po’ comedy romantica e un po’ thriller, una formula finora sperimentata solo da KILLING EVE. Come a voler dimostrare che dietro al volto più ingenuo e solare, la tipica persona della porta accanto, può nascondersi un inimmaginabile cuore nero, capace delle azioni più efferate. Per questo YOU ti sorprendemeno te lo aspetti, lasciandoti senza fiato. Tutto comincia con l’incontro fra Jo, proprietario di una libreria di New York, e Beck. Inizialmente, ingannati dalla voce narrante di Jo fuori campo (a proposito, azzecatissima la voce del doppiatore David Chevalier per il protagonista Pen Padgley, lo ricordate in GOSSIP GIRL?), pensiamo di trovarci di fronte a una bella storia d’amore: forse un po’ ...

