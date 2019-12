Ylenia Carrisi | nuova rivelazione del fratello Yari sulla sua scomparsa

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)delsua. A pochi giorni dalla morte della nonna Jolanda, il figlio di Al Bano e Romina parla ancora della sorella. A pochi giorni dalladella sua adorata nonna Jolanda,ha rilasciato alcune dichiarazioni che rivelano altri particolaridella sorella… L'articolodelsuaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Ylenia Carrisi è ancora viva | La conferma nelle parole di Albano - notizieit : Yari Carrisi: “Mia nonna ha sofferto molto per Ylenia” - lamescolanza : Yari Carrisi, addio Jolanda: come reagì sul caso Ylenia e come sta Albano - Il Decoder -