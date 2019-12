Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Intervistato di recente dal settimanale “Oggi”,ha deciso di aprirsi a nuove confessioni. Il figlio di Al Bano e Romina Power ha dunque parlato del difficile momento che stanno vivendo lui e la sua famiglia. Come sappiamo, per loro è infatti un periododelicato, dopo la scomparsa diJolanda avvenuta pochi giorni fa. La mamma del cantante di Cellino San Marco si è spenta all’età di 96 anni, ma era ancora una colonna portante dell’intero nucleo famigliare. Tutti di fatto la adoravano, dai figli ai nipoti, fino ai parenti e agli amici più o meno stretti. Ecco che alloraha voluto rimarcare ancora una volta tutto l’affetto dato e ricevuto dalla donna. Lui, del resto, le era particolarmente legato, visto che insieme hanno passatotempo, soprattutto quando i suoi noti genitori erano lontani da casa per lavoro.ha ...

notizieit : Yari Carrisi: “Mia nonna ha sofferto molto per Ylenia” - lamescolanza : Yari Carrisi, addio Jolanda: come reagì sul caso Ylenia e come sta Albano - Il Decoder - infoitcultura : Al Bano: morta la mamma Jolanda. La dolce dedica di Yari Carrisi -