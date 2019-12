Yara Gambirasio | il suo assassino ha avuto un complice? Famiglia non si oppone a

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Caso: va avanti l’impegno dei difensori di Massimo Bossetti, gli avvocati Salvagni e Camporini, per ottenere la revisione del processo dopo che è stato accordato loro di poter effettuare una “ricognizione” sui reperti di indagine relativi al caso della 13enne, ginnasta di Brembate, barbaramente uccisa il 26 novembre 2010. C’è però una novità delle ultime ore divulgata dal settimanale Oggi secondo cui i coniuginon si sarebbero opposti alla richiesta della difesa di Bossetti e, anzi, sarebbero d’accordo a che vengano effettuati nuovi accertamenti sul materiale repertato durante le indagini sul campo di Chignolo d’Isola, luogo del ritrovamento del cadavere della figlia.: il suohaun? Oggi ha pubblicato le parole dell’avvocato della parte civile, Andrea Pezzotta, che tutela la ...

zazoomnews : Omicidio Yara la famiglia Gambirasio non si oppone a nuove indagini - #Omicidio #famiglia #Gambirasio - CronacaSocial : ?? Delitto Yara Gambirasio. Ci sono novità importanti su Massimo Bossetti. Il caso non è ancora chiuso. LEGGI??… - News24Italy : RT @QuartoGrado: Per la giustizia Yara Gambirasio è stata uccisa da Massimo Bossetti, ma c'è un nuovo scenario all'orizzonte #quartogrado… -