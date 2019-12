Whirlpool ritira mezzo milione di lavatrici: rischio incendio (Di giovedì 19 dicembre 2019) È stato lanciato un allarme riguardo elettrodomestici di una famosa marca, la Whirlpool. La stessa azienda ha ritirato dal mercato mezzo milione di lavatrici, che erano state distribuiti nel Regno Unito e in Irlanda. È stato scoperto che quei elettrodomestici si incendiano in modo improvviso, mettendo a rischio la vita di chi li possiede. Dopo aver ricevuto circa 80 segnalazioni di incendi improvvisi, di lavatrici Whirlpool realizzate tra lo scorso 2014 e lo scorso 2018, l’azienda ha deciso di ritirare gli elettrodomestici dal mercato. Secondo quanto è stato riportato, sembrerebbe che il problema sia dell’oblò, che dopo un lungo utilizzo si surriscalda, causando un successivo incendio del prodotto. Fortunatamente, la Whirlpool ha assicurato che ogni segnalazione di incendio, non ha portato ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Whirlpool ritira