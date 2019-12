Wenger sicuro: «Ancelotti? Che colpo per l’Everton!» – VIDEO (Di giovedì 19 dicembre 2019) Arsene Wenger ha commentato l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, scommettendo che farà bene L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton sta facendo molto discutere in Inghilterra. Sull’argomento è intervenuto anche Arsene Wenger, storico allenatore dell’Arsenal. «Sorpreso che Ancelotti abbia dovuto abbandonare il Napoli. L’Everton cerca un allenatore e Carlo sarebbe sicuramente un grande colpo per loro. Io rimango un tifoso dell’Arsenal e quindi continuo a sperare che Ljungberg faccia bene». Leggi su Calcionews24.com

