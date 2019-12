Volley | Champions League 2020 | le Finali si giocheranno a Berlino per entrambi i sessi

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ledelladisi disputeranno alla Max-Schmeling Halle di(Germania) sabato 16 maggio.gli atti conclusivi della massima competizione continentale (maschile e femminile) andranno dunque in scena nell’immenso palazzetto della capitale tedesca proprio come nel caso dell’ultima edizione. Il programma dettagliato e gli orari devono essere ancora comunicati, uomini e donnenella stessa giornata. Confermata dunque la formula della Super Final in campo neutro dopo quarti di finale e semiin andata e ritorno. Ormaiè diventata la capitale della grande pallavolo europea visto che dal 5 al 10 gennaio ospiterà anche il torneo preolimpico maschile. Attenzione anche al montepremi faraonico che è stato incrementato ad addirittura 4,5 milioni di euro (500mila euro per ogni vincitrice). Civitanova e Novara sono i ...

SIRVolleyPG : ???? | Anche quest’anno #SuperFinals di Champions a #Berlino ??????? | #goSir #BlockDevils #insiemeate #volley… - Marche_Notizie : Volley, Lube pronto per l’impegno di Champions - RassegnaZampa : #Volley #ChampionsLeague , Scandicci a passeggio col Maribor -