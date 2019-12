Volley | Champions League 2020 | Civitanova sconfigge il Fenerbahce a domicilio | seconda

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (25-15; 25-19; 20-25; 25-17) e ha infilato lavittoria consecutiva nella2019-dimaschile. I detentori del trofeo sono riusciti a espugnare il sempre infuocato Burhan Felek Salonu della metropoli turca e si sono così confermati in testa alla classifica del gruppo A. I freschi Campioni del Mondo si lanciano così con grande ottimismo verso il doppio confronto con Trento che a gennaio metterà verosimilmente in palio il primato nel raggruppamento e la certezza della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. I Campioni d’Europa hanno avuto un passaggio a vuoto nel terzo set ma per il resto hanno agevolmente controllato la contesa e hanno ampiamente meritato il successo con cui chiudono il trionfale anno solare in campo europeo prima delle ultime due partite di ...

