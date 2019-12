Volley | Cev Cup 2019-2020 Vittoria bis con le ucraine per Monza | ottavi di finale in

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un set di sofferenza e poisul velluto per la Saugellache vince 3-0 anche la seconda sfida dei sedicesimi giocati a Busto Arsizio contro ledel Zaporizhzhya e avanza aglidi. Il tecnico monzese cambia qualcosa rispetto a mercoledì gettando nella mischia Obossa opposta e Di Iulio per Skorupa in banda Nel primo parziale la squadra di Dagioni scende in campo non con la giusta concentrazione dopo lanettissima di due giorni fa e le ospiti ne approfittano per prendere un piccolo vantaggio (12-14). Nelserra le fila, sorpassa le rivali (20-19) e riesce ad avere la meglio con il punteggio di 25-23. Nel secondo parziale la Saugella parte bene e non permette allo Zaporizhzhya di mettere in discussione la qualificazione al turno successivo. Lesi tengono in scia fino al 16-15, poi subiscono l’accelerazione della squadra di casa ...

