Volley | Cev Cup 2019-2020 Modena punta agli ottavi dopo la battaglia dell’andata con

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Leo Shoesvuole cancellare le sofferenze della sfida di andata e volaredi finale di Cev Cup dove potrebbe affrontare un avversario sulla carta molto più abbordabile di questo Olympiacos che arriva questa sera al PalaPanini con tanta voglia di giocare un brutto scherzo ai gialloblù, come stava per fare una settimana fa al Pireo quando gli emiliani si sono imposti 3-2 in rimonta e con ben tre set conclusi ai vantaggi (il terzo, leggendario, 38-36 per gli elleniciil 34-32 del primo parziale. C’è tanta voglia di riscatto in casa modenese, al termine di una settimana che ha portato la sofferta vittoria in Grecia ma anche la sconfitta sul campo di Perugia che ha allontanato la Leo Shoes dalle prime posizioni della classifica in campionato. la Cev Cup è una buona occasione per portare a casa un trofeo per la squadra di Giani che non se la vuole far sfuggire, ...

