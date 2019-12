Vieni da me | Carmen Di Pietro | ‘Ho mandato via di casa mio figlio Alessandro’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Eccentrica e scoppiettante come suo solito,Diè ospite di Caterina Balivo ada me. La soubrette parla del rapporto con ilAlessandro, avuto dall’ex compagno Giuseppe Iannoni e da poco maggiorenne, che ha deciso di mandare fuoriper responsabilizzarlo. “Miol’hovia a 18 anni, la penso così: non voglio bamboccioni in. Ho amiche che hanno dei figli che hanno 30 anni e sono dei bamboccioni” (QUI il video). IldiDi: “Messo alla porta dopo la festa dei 18 anni” A sorpresa arriva in studio anche Alessandro, che conferma: “Mi ha messo fuori alla porta, è tutto vero: come regalo di compleanno, a 18 anni ho fatto la festa e poi subito fuori. Dove sono andato? Dovevo trovare una sistemazione, ho chiamato diversi amici ed ho trovato un amico più grande con cui adesso ...

infoitcultura : Carmen Di Pietro, sconcertante confessione a Vieni da Me: 'Perché non mi sposo', storia di soldi - infoitcultura : 'La lavatrice' con Carmen Di Pietro - Vieni da me 18/12/2019 - infoitcultura : Carmen Di Pietro a Vieni da me, il figlio Alessandro che ha cacciato di casa arriva a sorpresa in studio (Foto) -