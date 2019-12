VIDEO Roger Federer vuole giocare in Africa | “Sento di farlo per i tifosi e per la gente”

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una cuore aperto: è questo quelle che emerge da questa intervista, riportata da Eurosport, nella quale il tennista svizzero spiega i motivi per i quali andrà in scena un’esibizione di beneficenza con Rafa Nadal dall’altra parte del campo a Città del Capo (Sud).sfiderà lo spagnolo il prossimo 7 febbraio e al match sono attese oltre 50mila persone. Un evento fortemente voluto dall’elvetico, visto il grande legame che lui ha con il continenteno e in particolare con la realtà sudna, essendo sua madre originaria di questo Paese. Di seguito l’intervista:in: “Sento diper ie per la gente” giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

