VIDEO – Mallamaci-choc: “Africa, ogni giorno muoiono tanti bimbi quanti ce ne sono a Pescara” (Di giovedì 19 dicembre 2019) Sua la relazione centrale del convegno sul tema dei livelli di applicazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a trent’anni dalla approvazione della omonima Convenzione in sede ONU: il fondatore e presidente dell’associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, cardiologo e professore Vincenzo Mallamaci, con trentennale esperienza missionaria, si è soffermato sulle nette disuguaglianze tra Occidente e Africa. Nella sala conferenze del Museo Diocesano, ospite del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania prof. Giuseppe Scialla ed a latere della inaugurazione della mostra tematica ‘Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un burattino’ inaugurata dall’Arcivescovo mons. Andrea Bellandi e visitabile fino al 26 dicembre, dice: “sono passati trent’anni dall’approvazione della Convenzione Onu ma in Africa, oggi, i bambini ...

Leggi la notizia su ladenuncia

VIDEO Mallamaci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : VIDEO Mallamaci