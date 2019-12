Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)19 DICEMBREORE 10.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA NOMENTANA SULLAFIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO. CODE SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA IN DIREZIONEINFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 ...

francis_rojo_ : RT @ferpress: #Roma: da gennaio al via lavori stazione Pigneto. Previste graduali modifiche alla #viabilità - Ferpress - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ferpress : #Roma: da gennaio al via lavori stazione Pigneto. Previste graduali modifiche alla #viabilità - Ferpress -