Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 08 | 15

(Di giovedì 19 dicembre 2019)17 DICEMBREORE 8.05 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24TERAMO, PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E AURELIA LUNGHE CODE POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE ANCHE SULLAFIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO. SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONESULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI PRATICA DI MARE E IL RACCORDO IN ENTRATA. CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONETRAFFICO INTENSO SU ...

