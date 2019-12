Via libera del Senato al Decreto Scuola | è legge Pronto concorso per 24 000 docenti

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Con voto di fiducia ilapprova il: èIlè stato approvato in via definitiva oggi giovedì 19 dicembre: il provvedimento ha avuto l’ok delcon il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione. Il, che fu approvato in prima lettura dalla Camera il 3 dicembre scorso, prevede norme per il reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei. Diventeràcon la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale. Secondo il sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca Lucia Azzolina questo è “un inizio, non un punto d’arrivo. Ora dobbiamo costruire una visione nuova di”. E prosegue: “In meno di tre mesi abbiamo dato alcune risposte che sono un punto di partenza importante per mettere ordine nel sistema di ...

