Verona | Alessandra Bertolani ha perso la vita in un drammatico incidente

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’ennesimo terribileè avvenuto sulle strade italiane. Questa volta volta però, halauna giovane mamma, di soli trenta anni, chiamata. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di martedì diciassette dicembre, a Gazza Veronese, in provincia di. La comunità, proprio come tutti i familiari della giovane vittima, sono sconvolti da quanto accaduto. Tutti dicono che era una mamma amorevole e molto presente con i suoi tre piccoli. In base alle informazioni che sono venute fuori, l’è avvenuto poco dopo le quindici e trenta di martedì, su un tratto di strada che collega la località di Crocetta, con Albarelle.era alla guida della sua 500L, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, si è scontrata frontalmente con una Opel Zafira, guidata da un uomo di sessantaquattro anni, che è ...

