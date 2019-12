Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si èto per prestare soccorso a un, ma quando è ripartito l’autista di un mezzo per la raccolta dei rifiuti ha investito l’uomo. È successo a Eraclea (). L’era uscito di strada andando contro un albero con la propria Punto. È stato aiutato dall’autista di un mezzo pesante che ha assistito alla scena. Una volta appurato che tutto andava bene è ripartito non accorgendosi che la vittima dell’incidente era vicina al camion,ndolo in modo mortale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo e i carabinieri. La vittima dopo l’incidente era riuscita ad uscire da solo dall’auto incidentata ma il guidatore del camion, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, era andato a sincerarsi del suo stato di salute. Poi all’atto di ripartire non si è ...

ItalianPolitics : Che notizie... Si ferma a soccorrere l'automobilista, poi lo investe e lo uccide - Il Gazzettino - Noovyis : (Venezia, si ferma a soccorrere automobilista ma poi lo investe uccidendolo) Playhitmusic - - RADIOBRUNO1 : L'incredibile incidente mortale è accaduto nella notte #Venezia #incidente #RadioBruno #19dicembre -