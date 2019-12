Varese | rapina in tabaccheria | i ladri sparano | ferito il figlio del titolare

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unainche poteva finire in tragedia quella avvenuta ieri ad Olgiate Olona, nella provincia di. Due uomini, con il volto travisato e armato di pistola, sono entrati nell'esercizio commerciale: nel tentativo di rubare l'incasso, uno di loro ha sparato, colpendo alla gamba ildel, un 23enne, che non è in pericolo di vita.

