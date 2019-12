Valentina Vignali esplosiva | ammalia il web in reggiseno FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La bellissimafa canestro anche su Instagram e ci regala uno scatto davvero sensuale. Ultimamente non si era concessa a scatti particolarmente provocanti, quindi il suo pubblico ha gradito questo ritorno allesexy. La modella si mostra per quella che è, in tutta la sua provocante bellezza. Una donna da 100 punti Non è un segreto cheabbia saputo attirare su di sé l’attenzione di molti maschietti. E’ una brava cestista e si mostra molto semplice in tutte le cose che fa, condividendole spesso tramite stories su Instagram. Questa volta i suoi 2,3 milioni di follower hanno potuto ammirare un aspetto più intimo di. Si mostra senza veli in uno scatto dalla intima atmosfera casalinga. Indossa solo uncolor carne, finemente decorato con un pizzo nero ripreso dai pois che adornano la stoffa al centro. Il seno si intravvede ...

