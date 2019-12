Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Ancora pochi giorni e i lettori potranno avere tra le mani Children Memories, ild’esordio di. Il thriller pubblicato da Edizioni il Ciliegio sarà presentato ufficialmente alle 17.30 del 23 dicembre presso MAGE, in via Michelangelo Bove 38 a. Il libro del giornalista casertano sarà ufficialmente in tutte le librerie dal 10prossimo ed ha già ricevuto critiche positive da alcuni addetti del settore. “Da 5 anni vivo in Scozia dove mi occupo di istruzione – spiega l’autore, che poi continua – e sono molto emozionato all’idea di presentare il mioin anteprima nella zona in cui sono cresciuto. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto supportare ilche nasce da un’idea avuta insieme al mio grande amico Cristiano Malacrino”. Si tratta di un poliziesco ambientato negli in ...

anteprima24 : ** #Vairano Patenora, a gennaio in libreria il #Romanzo di Stefano Peccerillo ** - annabrunoj : Cosa vedere a Vairano Patenora: il borgo medioevale e l’Abbazia della Ferrara - fulltravelit : Cosa vedere a Vairano Patenora: il borgo medioevale e l’Abbazia della Ferrara -