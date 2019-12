Usa | Trump messo sotto impeachment dalla Camera Il presidente | «È un assalto all’America»

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Donaldentra nella storia e diventa il terzoamericano a dover affrontare ora in Senato la messa in stato d’accusa (dopo Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1998). La, con 230 sì, ha approvato infatti i due articoli dell’contro il. A votare sono stati tutti i dem (tranne tre), mentre è stata compatta l’opposizione dei repubblicani, come ha subitolineato la Casa Bianca in un tweet. Today marks the culmination in the House of one of the most shameful political episodes in the history of our Nation. Without a single Republican vote or any proof of wrongdoing, Democrats pushed illegitimate articles ofthrough the House of Representatives.— The White House (@WhiteHouse) December 19, 2019 «È un grande giorno per la Costituzione – ha osservato Pelosi dopo lo storico ...

