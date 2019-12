USA | Trump è sotto impeachment A gennaio il processo in Senato

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Donaldè diventato ieri il terzo presidente degli Stati Uniti d'America ad esser messo in stato d'accusa con la procedura di. Prima di lui solo Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1998.Ieri sera, dopo una lunga giornata di discussioni, la Camera dei Rappresentanti ha approvato i due articoli formulati nei giorni scorsi: abuso di potere, relativamente alle pressioni fatte all'Ucraina per indagare sul figlio del suo rivale politico Joe Biden, e ostruzione del Congresso per aver bloccato testimoni e documenti.L'accusa di abuso di potere è stata approvata con 230 voti a favore e 197 contrari, quella di ostruzione del Congresso con 229 voti a favore e 198 contrari. Se c'era pochi dubbi che la Camera dei Rappresentanti a maggioranza democratica riuscisse nell'intento di assicurare che Donaldvenga processato, il prossimo passo si preannuncia tutt'altro che ...

