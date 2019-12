Usa | 16 anni di carcere per l’uomo che incendiò una bandiera Lgbtq

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Adolfo Martinez, l’uomo dell’Iowa (Usa) che diede alla fiamme unaarcobaleno simbolo della comunità+, dovrà scontare 16di. Martinez, 30, è stato condannato a 15per aver commesso un crimine d’odio, a 1 anno per uso avventato di esplosivo e a 30 giorni per comportamento molesto. A riportare la notizia è il Des Moines Register. L’uomo era stato arrestato ad agosto. Laincendiata sventolava fuori da una Chiesa ad Ames. Fonte immagine di copertina:nation.com Leggi anche: Milano Pride, il Consiglio regionale vota «no» al Pirellone illuminatoMessico, la comunità LGBT in piazza per difendere il pittore che ha dipinto «Zapata gay»Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa perché lesbica. Lo sfogo sui social: «Dicono che non sono normale» L'articolo Usa, 16diper l’uomo che ...

amnestyitalia : #Usa: dopo 20 anni nel braccio della morte, Curtis Flowers è finalmente libero. La Corte Suprema Federale ha annull… - repubblica : Usa, incendiò la bandiera Lgbt: condannato a 16 anni di carcere. 'Crimine d'odio' [aggiornamento delle 22:09] - Leonard18427907 : RT @repubblica: Usa, incendiò la bandiera Lgbt: condannato a 16 anni di carcere. 'Crimine d'odio' -