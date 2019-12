Uomini e Donne anticipazioni | Armando lascia il Trono Over e spiazza tutti

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Incarnato va via con Veronica Ursida La puntata odierna difinirà con un colpo di scena:Incarnato deciderà dire il. Oggi in puntata ci sarà infatti un lungo confronto tra il cavaliere partenopeo, Veronica Ursida e Roberta Di Padua.continuerà a stuzzicare Veronica riportando gli ultimi sviluppi della loro conoscenza, la coppia continuerà a vivere contraddizioni dentro e fuori lo studio disottolineerà che Veronica Ursida vorrebbe l’esclusiva solo all’interno della trasmissione, ma in realtà non sarebbe per nulla interessata a uscire dal programma con lui. Di tutt’altro avviso sarà la dama che continuerà a non fidarsi diIncarnato. Dopo un’accesa discussione il cavaliere darà un ultimatum alla dama, che accetterà dire il programma con ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho avuto l'onore di lavorare con una delle parti migliori dell'Italia: le Donne e gli Uomini in divisa. ??… - ElisaDospina : Da dieci anni le mie immagini sono su siti di incontro e chat a sfondo erotico. Io non chatto mai con nessuno, non… - lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… -