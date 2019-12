Una Vita anticipazioni spagnole | Ursula si allea con Lucia e Telmo

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nelle puntatedi Una, cambieranno diversenze. Inaspettatamente,aiuteràa vedersi di nascosto da Eduardo, il marito della Alvarado. La Dicenta si commuoverà dopo aver saputo dache il piccolo Mateo è in realtà figlio dell’ex religioso. Nonostante le buone intenzioni della Dicenta però, le cose non andranno … L'articolo Unasiconproviene da KontroKultura.

AnnaAscani : Più risorse per gli #asilinido e le scuole dell’infanzia. È questo l’ottimo risultato raggiunto oggi in Conferenza… - 7balda : Nell’inverno 2014 ho scelto di andare a vivere da solo ed inziare una nuova vita. In ogni percorso, come in una gar… - JeanGuyTalamoni : Era più chè tempu ! Simu felici assai, per ellu è per a so mamma Maria Santoni chì pò avè infine, dopu à 24 anni d… -