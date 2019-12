Una Vita anticipazioni | LUCIA in pericolo | ecco perché

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Durante il ricevimento nuziale di Antoñito (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany), i telespettatori della telenovela Unaassisteranno ad uno spiacevole imprevisto. Eh sì: un uomo, assoldato dal priore Espineira (Josè Luis Martinez), attenterà infatti alladiAlvarado (Alba Gutierrez) creando uno scompiglio in grado di interrompere i festeggiamenti. Una, news: Telmo e le minacce di Espineira Dallesi scopre che tutto prenderà il via nel momento in cui Espineira apprenderà cheha accettato di sposare Samuel Alday (Juan Gareda); certo che, qualora il matrimonio andasse importo, perderebbe tutta l’eredità dei Marchesi di Valmez, il priore spronerà Padre Telmo Martinez (Dani Tatay) a sedurre l’ereditiera prima che sia troppo tardi e, ottenuta una risposta negativa da parte del suo complice, passerà alla minacce, sostenendo di essere ...

AnnaAscani : Più risorse per gli #asilinido e le scuole dell’infanzia. È questo l’ottimo risultato raggiunto oggi in Conferenza… - 7balda : Nell’inverno 2014 ho scelto di andare a vivere da solo ed inziare una nuova vita. In ogni percorso, come in una gar… - JeanGuyTalamoni : Era più chè tempu ! Simu felici assai, per ellu è per a so mamma Maria Santoni chì pò avè infine, dopu à 24 anni d… -