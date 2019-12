Una passione proibita raccontata con bravura

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Maurizio Acerbi di Céline Sciamma con Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino Seconda metà del Settecento. La pittrice Marianne (Noémie Merlant) si reca in Normandia, incaricata da una contessa (Valeria Golino) di ritrarre sua figlia Heloïse (Adèle Haenel) in vista del matrimonio che avverrà, tra non molto, con un milanese, mai conosciuto prima. Un «sì» combinato, che ha mandato in crisi silenziosa la promessa sposa, tanto da rifiutarsi di posare, in precedenza, per altri pittori. Disagio dovuto anche alla recente perdita della sorella, suicida (per evitare un altro matrimonio deciso a tavolino), che la rende ancora più sola e vulnerabile. Marianne, allora, per riuscire a compito, si finge una sorta di dama di compagnia, in modo da studiare bene il suo volto e ritrarla, così, la sera, di nascosto. Impegno non facile, che urta anche con la strana tensione che nasce ben presto ...

