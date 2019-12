Una casa sulla Luna E’ italiana e green

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Non inquina, è capace di resistere alle condizioni climatiche più impervie, è completamente autosufficiente in fatto di acqua, energia elettrica e sistema fognario. E’ Moon, laprogettata per lache sorgerà a Dubai grazie al team dell’Università degli studi Roma Tre, unico ateneo italiano in gara al Solar Decathlon, la competizione tra università di tutto il mondo che si sfidano nella progettazione e costruzione delladel futuro, in programma questa volta negli Emirati Arabi a ottobre 2020 in contemporanea con l’Expo. L’involucro esterno della, agendo da facciata ventilata, è realizzato con un materiale riflettente e bianco, in grado di proteggere l’interno dall’imponete escursione termica e di purificare l’aria circostante attraverso un processo di fotocatalisi. Il sistema delle ...

