Un posto al sole anticipazioni | SARTI e CERRUTI | la storia continuerà…

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un personaggio nato in sordina e poi cresciuto negli anni fino ad avere una propria storyline. Parliamo del dottor Brunoche, in questo 2019 che si sta ormai per concludere, è diventato il nuovo amore di Salvatore(Cosimo Alberti). Abbiamo parlato di questo e altro con Giovanni Caso, l’attore che interpreta appunto il simpatico medico di Unal. Ecco cosa ci ha raccontato. Unal: Tv Soap intervista GIOVANNI CASO (dottor Bruno) Giovanni, ormai il dottorha una suae fa coppia fissa con il vigileche ha trovato finalmente l’amore. Contento? Molto. Brunoè cardiochirurgo che sta avendo un ruolo importante, sta crescendo anche il personaggio ed è stata creata unad’amore. Insomma sono felice, perché il ruolo è cresciuto anche in spessore in unabella e importante. Upas continua a raccontare temi ...

c_appendino : Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, Torino sale di 5 posizioni rispetto al 2018 e realizza i… - dellorco85 : Un'altra conferma, avanti così ???? Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, #Torino sale di 5 pos… - zazoomnews : Un posto al sole 20 dicembre 2019: Clara subisce le pressioni di Alberto - #posto #dicembre #2019: #Clara -