Un pastore evangelico all' attacco di Greta Thunberg | È posseduta

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Pina Francone Padre Kevin Swanson si scaglia contro la paladina dell'ambientalismo: "La svedese è l'icona della morte dell'Occidente"? "È l'immagine più iconica della morte dell'Occidente e viene utilizzata dagli spiriti maligni per prendere il controllo del mondo". L'invettiva contro la paladina dell'ambientalismo globalista è opera di undel Colorato, Stati Uniti. Si chiama Kevin Swanson l'uomo che si è così scagliato contro l'attivista svedese, recentissimamente eletta dalla rivista Time come "Persona dell'anno", nel nome del politically correct. Di diverso, anzi diverisissimo avviso, è padre Swanson, che per la 16enne scandinava ha tutto fuorché parole al miele. L'uomo si è detto esterrefatto e indignato per la decisione del settimanale a stelle e strisce di incoronarecome la figura più importante del 2019. Per il, ...

Agenzia_Ansa : Pastore evangelico del #Colorado contro #Greta: 'È posseduta dal demonio' #ANSA - InfoCucina : ??????non saprei quale dei due internare - giuseppeMI1998 : Questo deficiente NON CONOSCE IL DEMONIO, HA SOLO PAURA DI SE STESSO! FORSE E' UN PEDOFILO? -