Ultimi sondaggi elettorali | cala la Lega mentre crescono PD e M5S

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ancora segno negativo per ladi Matteo Salvini: il partito del capitano continua a perdere consensi, ma non abbandona il gradino del primo posto tra le forze politiche italiane. Al contrario, secondo glieffettuati da Emg Acqua per Agorà, la trasmissione in onda su Rai 3, possono sorridere i partiti della maggioranza:infatti sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle, anche se di pochi decimali.: i dati Le rilevazioni di Emg Acqua segnalano quindi una diminuzione di consenso per il Carroccio e una leggera crescita delle forze dell’esecutivo. Ecco i dati raccolti dall’ultimoo elettorale:: 31,2% (-0,8%) Partito Democratico: 19,6% (+0,3%) Movimento 5 Stelle: 16,1% (+0,4%) Fratelli d’Italia: 10,6% (+0,2%) Forza Italia: 6,7% (0,0%) Italia Viva: 5% (-0,2%) Azione (Calenda): 2,3% ...

you_trend : ???? Va sottolineato che questo #ExitPoll si discosta non poco dalla maggioranza dei #sondaggi usciti negli ultimi gi… - TIZIANAPOESIA : secondo gli ultimi sondaggi Italia Viva sta leggermente salendo e la Lega vistosamente calando QUANTO SCOMMETTETE C… - SOLCALIENTE2 : @neri_domenico @bravimabasta Tu magari capisci qualcosa. Lui no. Quanto al M5S, visti gli ultimi sondaggi, credo ch… -