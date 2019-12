Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 19 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Istat nell’ultimo anno gli indicatori segnalano miglioramento del benessere in Italia ma quasi due milioni di giovani tra i 18 Ei 34 anni sono in condizioni di sofferenza e quanto rileva l’istituto di statistica nel rapporto sul benessere equo e sostenibile ideato per andare oltre la misurazione del PIL sui livelli di benessere pesa di certo La componente economica minore rispetto ad altre caratteristiche come il titolo di studio e condizioni di salute l’occupazione e le condizioni abitative al massimo storico la speranza di vita a 82,3 anni la politica l’indomani raggiungimento del quorum di 64 firme in Senato per un referendum confermativo sulla legge che riduce il numero dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ribadisce la ...

