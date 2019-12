Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 15 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio drangheta oltre 300 arresti Antonello Troya l’operazione di nascita scotta disarticolato tutte le organizzazioni di ndrangheta operante nel Vibonese e fa capo alla cosca Mancuso di Limbadi è al clan Lo Bianco barba stretto il legame tra grandezze politica noi ne abbiamo parlato con il professor Giancarlo Costabile docente all’Università della Calabria è ideatore della pedagogia della Resistenza ha realizzato qualcosa di storica mente importante proprio sul piano diciamo del contrasto al fenomeno perché poi in questa è particolarmente delicata perché non si limita a colpire il ramo cosiddetto militare delle mafie ma per così dire a leggereovviamente Deve sempre inesorabilmente spezzare anche la presunzione di innocenza ma diciamo In ogni caso dimostra che cosa dimostrerà ...

