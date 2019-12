Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 12 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco in studio drangheta oltre 300 arresti le più grande blitz dopo il maxiprocesso per Gratteri sentiamo Antonello Troya una maxi-operazione dei Carabinieri dei Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia è in corso per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda a carico di 334 persone l’operazione Rinascita scotta di tutte le organizzazioni di ndrangheta operante nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi complessivamente sono 416 gli indagati accusati a vario titolo di associazione mafiosa omicidio estorsioni usura fittizia intestazione di beni riciclaggio e Adriatica aggravati Dalle modalità mafiose la camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha provato l’impeachment per Donald Trumpabuso di potere ostruzione alla ...

