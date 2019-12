Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Agro Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Washington la camera vota Sì al impeachment per Donald Trump il presidente americano entra nella storia prima di lui altri due casi eccellenti Johnson e Clinton la parola Ora aspetta al Senato Repubblica e cambiamo argomento una maxi operazione dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia in corso per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda a carico di 334 persone l’operazione Rinascita Scott ha disarticolato tutte le organizzazioni di ndrangheta operante nel Vibonese facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi complessivamente sono 416 linee Scusate vario titolo di associazione mafiosa omicidio estorsione usura fittizia intestazione di beni riciclaggio e altri reati aggravati Dalle ...

