Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera americana dice sia l’impeachment per Trump ha provato entrambi gli articoli della messa in stato d’accusa del presidente americano abuso di potere ostruzione del congresso stanno cercando di annullare il voto di milioni di americani ammette attacca Trump Il presidente è fiducioso che il Senato ripristinerà ordine correttezza ingiusto processo dichiara la Casa Bianca Russia oggi la conferenza stampa annuale di Putin e cambiamo argomento la giunta per le immunità del senato è convocata oggi alle 13:30 per votare l’autorizzazione a procedere contro Salvini accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona aggravato nel caso dei migranti arrivati sulla nave Gregoretti a luglio scorso di maglia annunciato che Movimento 5 ...

RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 07:10: romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben… -