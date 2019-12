Udinese | come difende la squadra di Gotti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’didà priorità alla fase difensiva. I bianconeri si schierano con un 532 molto passivo e prudente In queste ultime partite, si sono visti con chiarezza i principi tattici dell’di. I bianconeri raramente contrastano la prima pressione avversaria, si dispongono anzi con un 532 molto difensivo in cui la priorità è quella di bloccare gli spazi centrali. Si vede nella slide sopra. La Juventus ha una linea molto alta, i friulani tentanto di blindare la zona di rifinitura. La settimana precedente, il Napoli aveva incontrato grosse difficoltà nel penetrare la struttura difensiva dell’. Leggi su Calcionews24.com

