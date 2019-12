Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ieri si è diffusa la voce chehimovi potrebbe cambiare idea e dirottare il suo interesse dall’Italia (Milan?) all’Inghilterra. All’Everton, squadra dove sta per approdare Carlo. Sarebbe determinante proprio la presenza del tecnico a spingere lo svedese verso la Premier.oggi torna sull’argomento, scrivendo che Zlatan è stato riespressamente da. “nei colloqui avuti con la dirigenza dell’Everton, avrebbe ancheun certo numero di rinforzi. Una lista dei regali per gennaio, dove spiccherebbe al primo posto dell’elenco proprio il nome di Zlatanhimovic. Non una novità, dal momento cheaveva pensato aper gennaio anche in ottica Napoli, quando sembrava che avesse ancora tempo fino a fine stagione di lavorare sotto al Vesuvio. Evidentemente,deve essere undi ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? -Il marziano fa volare la #Juve -Attento #Milan, #Ancelotti vuole #Ibra Leggi… - napolista : Tuttosport: #Ibra chiodo fisso di #Ancelotti, lo ha chiesto all'Everton per la campagna acquisti - ilNapolista - dc_belaa69 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? -Il marziano fa volare la #Juve -Attento #Milan, #Ancelotti vuole #Ibra Leggi le altr… -