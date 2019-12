Tutti i rinvii del Presidente

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Finalmente la lotteria degli scontrini per il contrasto all’evasione fiscale, ma senza fretta, se ne parla a luglio. La sugar tax a ottobre, la Commissione Banche chi lo sa. E l’abolizione del superticket? Ci sarà ma solo da settembre, un mese prima dell’entrata in vigore della stretta agli sconti sul gasolio per l’autotrasporto. Il tetto di tremila euro al contante verrà abbassato a duemila, ma non prima del 1° luglio quando i cittadini faranno i conti per la prima volta con la plastic tax. E la nuova norma sulle intercettazioni? Anche questa doveva entrare in vigore a gennaio ma la questione è rimandata al 30 giugno. È l’arte del rinvio elevata a pratica di un Governo che quando non sa decidere, sceglie semplicemente di non decidere. L’importante è che ci siano le coperture, ma in caso contrario una ...

