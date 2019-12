Trump è sotto impeachment | la Camera ha votato sì

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Lastatunitense, controllata dalla maggioranza democratica, con un voto storico ha dato il via libera alla messa in stato d’accusa contro il presidente in carica Donaldper abuso di potere e ostruzione alle indagini del Congresso. Il primo capo d’accusa è stato approvato con 230 voti favorevoli e 197 contrari, il secondo con 229 voti a favore e 198 contrari. Il cosiddettoaltro non è che un procedimento, previsto dalla Costituzione americana, volto a stabilire la colpevolezza o meno di un funzionario pubblico per gravi danni allo stato durante il proprio mandato, portando così alla cessazione dell’incarico. Nel caso del presidente degli Stati Uniti si suddivide in una prima fase allae in un processo vero e proprio al Senato. Di cosa è accusatoTutto è iniziato con le presunte pressioni fatte da Donald ...

repubblica : Trump messo sotto impeachment Camera. 223 sì 169 no 38 astenuti. Il Tycoon: 'Nulla di sbagliato' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : #Trump sotto #impeachment: 'Terribile non ho fatto niente'. Scontro con Pelosi. Atteso lo storico voto alla Camera.… - fanpage : Trump sotto accusa, la Camera dice sì all’impeachment #impeachmentday -