Trump contro tutti | la Camera dice sì all’impeachment

(Di giovedì 19 dicembre 2019) 435 deputati delladei rappresentanti degli Stati Uniti hanno votato oggi, mercoledì 18mbre, per decidere sull'impeachment di DonaldCos'è L'impeachment E' una procedura, prevista dalla Costituzione degli Stati Uniti, che permette di destituire per l'accusa di "tradimento, corruzione, altri crimini gravi e illeciti" i funzionari governativi.

