Trono over | Gemma Galgani abbandona la trasmissione | caos dopo il rifiuto

(Di giovedì 19 dicembre 2019)continua a non trovare pace e ad essere, suo malgrado, la protagonista del. Anche in questa nuova edizione di Uomini e Donne la dama più discussa del parterre femminile sta versando fiumi di lacrime. Il motivo del suo malessere è da attribuire alla sua nuova conoscenza: l’affascinante napoletano Juan Luis Ciano.essere arrivato in studio per corteggiarla, intenzionato a voler intraprendere una frequentazione con lei, il cavaliere si è pian piano tirato sempre più indietro, al punto da negarle anche un bacio. Una mancata vicinanza fisica che ha gettato la torinese nello sconforto più totale e che l’ha portata a nutrire seri dubbi nei confronti del suo bello.disperata per Juan Luis A complicare ancora di più la situazione è stata una segnalazione arrivata da Armando Incarnato. Il partenopeo, con chat alla mano prontamente arrivate ...

