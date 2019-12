Trapani | detenuto nigeriano pesta 4 agenti e li manda in ospedale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero ha dato in escandescenze in cella per una semplice sigaretta negata: il sindacato Uspp chiede al ministro Bonafede nuove dotazioni di difesa ma soprattutto regole d'ingaggio che impediscano aglidi aver paura d'intervenire con decisione Un altrodel carcere Pietro Cerulli digli nega una sigaretta, lui dà in escandescenze e devasta la cella, poi tira una mela centrando in pieno volto un agente che tentava di riportare l'ordine, infine aggredisce altri tre colleghi di quest'ultimo, ferendoli endoli al pronto soccorso. Protagonista in negativo dell'ennesima aggressione contro glidi polizia penitenziaria in servizio è undi 20 anni, tale I.O., ora trasferito in un altro istituto di detenzione siciliano, secondo quanto riportato dalla stampa locale. I fatti si sono svolti nella mattinata dello ...

marisavillani : RT @flauraUSPP: ANCORA VIOLENZA NEL #CARCERE DI #TRAPANI È UNA VERGOGNA!!! @AlfonsoBonafede INTERVENGA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!!! Alt… - elisa_laura26 : RT @flauraUSPP: ANCORA VIOLENZA NEL #CARCERE DI #TRAPANI È UNA VERGOGNA!!! @AlfonsoBonafede INTERVENGA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!!! Alt… -