Tragedia nel Torinese | bambina di due anni muore all’asilo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unadi dueè morta all’asilo a Leinì, in provincia di Torino. Autorizzata l’autopsia sul corpo della piccola per accertare le cause del decesso. LEINI’ (TORINO) – Unadi dueè morta all’asilo nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre 2019. Laè avvenuta a Leinì, in provincia di Torino. L’allarme è stato lanciato dagli educatori ma purtroppo per la piccola non c’è stato niente da fare. Il magistrato ha autorizzato l’autopsia sul corpo della vittima per accertare meglio le cause del decesso. Molto probabilmente è stata colpita da una crisi epilettica che ha causato l’arresto cardiaco. Ma saranno i controlli medici ad chiarire cosa ha portato alla morte delladi duemorta in un asilo nelLaè avvenuta intorno alle 17 di giovedì 19 dicembre 2019. La ...

