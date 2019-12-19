Traffico Roma del 19-12-2019 ore 20:00 (Di giovedì 19 dicembre 2019) MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA COLOMBO ALL’USCITA PER LA RomaNINA E SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA, POI RALLENTAMENTI E CODE ATRATTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA ANCORA Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO IL CENTRO, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE Traffico AL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE S. GIOVANNI, SI STA IN CODA DALLA FARNESINA ALLA SALARIA, E, PROSEGUENDO >> S. GIOVANNI ALTRE FILE TRA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO ...
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