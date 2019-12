Traffico Roma del 19-12-2019 ore 20 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) MIGLIORA LA SITUAZIONE DELSULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA COLOMBO ALL’USCITA PER LANINA E SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA, POI RALLENTAMENTI E CODE ATRATTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA ANCORASUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO IL CENTRO, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALEAL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE S. GIOVANNI, SI STA IN CODA DALLA FARNESINA ALLA SALARIA, E, PROSEGUENDO >> S. GIOVANNI ALTRE FILE TRA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO ...

