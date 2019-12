Traffico Roma del 19-12-2019 ore 19 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) SULLA TANGENZIALE, RIMOSSO UN PRECEDENTE UN INCIDENTE E RIAPERTA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA RESTANOIN SMALTIMENTO CON CODE, TRA VIALE CASTRENSE E VIA TIBURTINA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER ILINTENSO SI STA IN CODA DALLA FARNESINA ALLA SALARIAINTESO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DAE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO IL CENTRO, DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE C’E’ MOLTOSULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALL’USCITA PER C. LE LATTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA TRIONFALE E LA SALARIA, TRA LA NOMENTANA E LA TUSCOLANA OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 20.30, ...

